Por los galgos, Tinelli bajó a la Mole Moli de la pista

El conductor emitió un comunicado en Twitter para explicar por qué decidió que el ex boxeador no esté en la edición de este año de Bailando por un sueño. El cordobés había defendido las carreras de perros y eso no gustó ni a Marcelo Hugo ni a su hija, que es proteccionista

17 de Mayo de 2017 Por: Rosario3

Tinelli emitió un comunicado en Twitter sobre la expulsión de La Mole Moli.(El Trece TV) 1/1