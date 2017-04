¿Por qué estudiar la Especialización en Ingeniería Forense?

Si bien los procedimientos señalados se han referido a su empleo dentro del campo de lo legal, tienen también aplicación en otras disciplinas. Es en este punto donde comienza tal vez la parte más rica de la Ingeniería Forense que es la que estudia siniestros ya no desde el ámbito legal, sino desde el ámbito privado (respetando las mismas garantías procedimentales y de preservación de la cadena de custodia) donde lo que se persigue es analizar el suceso en sí, para evitar que vuelva a suceder, utilizando generalmente procedimientos de ingeniería inversa, determinar posibles causas y soluciones.

La ingeniería forense estudia fenómenos ocurridos vinculados con una controversia legal planteada, empleando las herramientas físico-matemáticas apropiadas. Ese estudio comienza recolectando rastros, datos e indicios, analizándolos a la luz de los conocimientos físico-matemáticos y tecnológicos apropiados, confeccionando luego un informe técnico (pericia), siempre respetando escrupulosamente el sistema de obligaciones, derechos y garantías de los participantes en un juicio. Por último, la redacción de su informe técnico-pericia se realiza empleando un lenguaje comprensible para jueces y abogados (que no tienen formación físico-matemática y/o tecnológica), o sea cumple funciones semejantes a las de un traductor.

