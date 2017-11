Por qué fue detenido Amado Boudou

La detención del ex vicepresidente Amado Boudou, decidida por el juez Ariel Lijo, es por una causa en la que se lo investiga por enriquecimiento ilícito. En concreto, debe justifcar 80 mil dólares de su patrimonio. Además, están bajo la lupa la compra de un departamento de su ex novia Agustina Kämpfer y el patrimonio de su socio y supuesto testaferro José María Núñez Carmona.

El fiscal Jorge Di Lello dictaminó que “existen elementos de cargo suficientes que permiten presumir en principio que Amado Boudou se ha enriquecido patrimonialmente en forma injustificada, durante el ejercicio de la función pública”.

Los 80.000 dólares sin justificación surgen de su declaración jurada de 2002 y las inconsistencias que detectaron en los peritajes sobre 111 declaraciones patrimoniales, de 2002 a 2012. El fiscal sostuvo que para los peritos el dinero “no tiene origen justificado”.

En cuanto al departamento de Agustina Kämpfer, el mismo queda en Bonpland al 1200, en Palermo Hollywood, y costó 120.000 dólares en 2010. Supuestamente lo adquirió con 30.000 suyos y un préstamo de 90.000 de Sebastián Boudou, hermano del ex vicepresidente. Pero el fiscal dijo que no está acreditado el préstamo, pues no hay ningún documento que lo justifique. Tampoco surgen de las declaraciones de Kämpfer elementos para justificar su propio ahorro. Incluso, en 2010 hay un desfase en contra de Kämpfer de un poco más de $ 316.000, sin tener en cuenta sus gastos. Por esto debe responder Boudou como su novio en esa época, dijo Di Lello.

En cuanto a Núñez Carmona, no hay respaldo, dice el fiscal, para unos 4 millones de pesos, monto que regularizó con la ley de blanqueo que promovió el kirchnerismo, y 795.000 dólares que declaró tener. Además compró tres inmuebles, nueve autos y motos, y tuvo participación en, al menos, 12 sociedades.