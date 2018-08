Por un problema cloacal, un comedor no puede dar comida a 210 chicos

Un comedor comunitario de la zona oeste de Rosario no puede dar un plato caliente ni la copa de leche hace dos semanas a 210 chicos por tener tapadas las cloacas. Realizaron reclamos pero afirman que desde Aguas Santafesinas no solucionan el problema. "Hay gente que no come", aseguraron.

Desde el comedor Gauchito Gil, ubicado en la zona de Rouillón al 4100, señalaron al periodista Pedro Levy (De 12 a 14, El Tres) que no pueden trabajar en las presentes condiciones. "Tenemos la boleta paga y nadie aparece. Se desbordan las cloacas, está todo tapado", agregaron.

Hace una semana y media que, por el problema, otorgan desde el lugar yogurt a los chicos en lugar de la leche. Y no dan raciones de comida caliente porque no pueden cocinar "por el olor" y porque "se rebalsa todo".

"La gente necesita comida caliente. Hay chicos que no comen si no tienen la ración. Esperamos una respuesta", comentaron.

Una colaboradora indicó que supuestamente iban a arreglar el inconveniente el lunes, pero nunca se presentó el personal en el lugar.