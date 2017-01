Por una medida de Trump, Irán prohibe la entrada de estadounidenses

Rohaní aseguró que ésta es una época de "reconciliación y coexistencia y no de levantar muros entre países", aludiendo al polémico muro que Trump insiste en levantar para separar a Estados Unidos y México.

El presidente iraní, Hasan Rohaní, ya criticó con anterioridad las últimas decisiones de Trump, aunque no se refirió directamente a esta medida ni nombró al mandatario estadounidense.

