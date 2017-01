Porta: "Hubo muchos años de desidia para abordar temas hídricos"

Además, negó que Santa Fe no haya presentado proyecto de obras hídricas a la Nación. “Lo que pasa es que Garibay tiene un macroministerio en el que tiene problemas con la autopista, con el aeropuerto de Sauce Viejo y el de Fisherton, tiene problema con los puertos... A lo mejor no tiene el detalle de las obras proyectadas”, dijo.

Además, el secretario volvió a apuntar al ministro de Infraestructura provincial, José León Garibay . “Pedimos al ministro Garibay que refuerce la secretaría para hacer mantenimiento y obras nuevas pero no tuvimos el apoyo suficiente”, dijo el funcionario y añadió que la situación eclosionó “con los canales que quería hacer Córdoba y nuestra secretaría se opuso”.

Porta indicó que al asumir sus funciones en 2015 encontró una “secretaría devastada y sin equipamiento”. “La última compra de equipos la hizo el gobernador Obeid, durante los dos gobiernos socialistas no se compraron equipos”, aseguró el desplazado funcionario a la espera de la comunicación oficial de su salida.

El secretario de Recursos Hídricos de Santa Fe, Roberto Porta, aseguró este miércoles al atardecer que sigue en funciones pese a que el gobierno provincial confirmó su desplazamiento e informó que este jueves se designará al reemplazante. Desde su oficina habló con Radio 2, dijo que todavía no recibió ninguna comunicación del gobernador Miguel Lifschitz y que sería “una falta de respeto” dar un paso al costado en este momento. Advirtió que aún si lo desplazan, seguirá con su agenda de trabajo de la semana "como un ciudadano preocupado". Este jueves viajará a Oliveros, donde tenía planeado hacer una recorrida para evaluar daños.

