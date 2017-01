Porta responsabilizó a Garibay por la falta de obras anti-inundaciones

Roberto Porta, el secretario de Recursos Hídricos de Santa Fe que fue echado por pedido del gobernador, lanzó duras críticas al ministro de Infraestructura, José León Garibay. Lo responsabilizó por "parte de las inundaciones" que afectan a la provincia por no haber ejecutado obras pedidas desde su secretaría desde el año pasado. Dijo que mucha información brindada al Ministerio "nunca llegó" a manos de Miguel Lifschitz y agregó que presentó varios proyectos por pedidos de financiamiento de obras que no fueron elevados al gobierno nacional.

En diálogo con LT10, Roberto Porta manifestó que se enteró "por los medios" que fue desplazado de su cargo y añadió que es "lamentable que nadie" le haya comunicado esa decisión. "Por los dichos de los funcionarios, el gobernador estuvo, está o estará por firmar el decreto para desvincularme. Es poco ético lo que sucedió desde ayer hasta hoy", comentó.

"Asumimos en 2015. La Secretaría estaba desorganizada, con pocos técnicos. Ingresamos en plena emergencia hídrica. Tuvimos que luchar mucho porque el equipo es muy viejo y no teníamos movilidades. En marzo reclamamos que nos reforzaran con más equipamiento y personal técnico. Teníamos equipos de la época de (Jorge) Obeid que estaban obsoletos y se rompían a cada momento. En mayo volvimos a hacer el pedido. Todo consta en expedientes. Nunca tuvimos respuestas, como si no tuviera importancia", precisó.

Porta destacó que obras realizadas en Córdoba pese a su oposición fueron "una de las principales causas de las inundaciones en parte de la provincia". "Empezaron a pasar cosas raras. Nos opusimos a que se aprobara en el comité interjurisdiccional (integrado con Córdoba y gobierno nacional) la realización de tres canales en Córdoba. Alertamos sobre el impacto directo en nuestra provincia. Dijimos que primero se debía limpiar y hacer obras de mantenimiento en el arroyo Tortugas y en el canal San Antonio, que están aguas abajo de los nuevos canales que iba a hacer Córdoba. Garibay lo aprobó. Después insistimos en que se paralicen esas obras y nada", expresó.

El funcionario desplazado manifestó que la advertencia hecha hace tiempo y no escuchada "es una de las principales causas de las inundaciones en ese sector de la provincia".

"Faltó comunicación con el gobernador. El ministro Garibay conocía esto perfectamente. En todo caso no llegó la información al gobernador. En mayo del año pasado propusimos obras y se las mandamos al ministro para que nos diera recursos para hacer obras planificadas por la Secretaría en la localidad de Eusebia. En octubre reiteramos el pedido que era para disminuir futuros impactos hídricos. Se nos contestó que la emergencia hídrica había pasado y que no era necesario", señaló y amplió: "Por eso Eusebia se volvió a inundar".

Proyectos presentados

"¿Por qué no fui invitado a la reunión donde estuvo el ministro de Agroindustria (Ricardo Buryaile)? A lo mejor sabían que yo había advertido lo que iba a pasar y que no se había hecho nada", disparó Porta.

Con respecto a las declaraciones del secretario del Interior del gobierno nacional, Sebastián de Luca, sobre que el gobierno provincial nunca mandó un proyecto de obras hídricas para ejecutar, señaló que ellos enviaron sus iniciativas al ministro provincial. "Como no podíamos enviar proyectos directamente al gobierno nacional se los dábamos al ministro. No es que no había, están todos", afirmó.

El funcionario desplazado remarcó que el ministro José Garibay les había informado que las inversiones que se solicitaban a Nación debían llevar su firma. Por ese motivo, el pasado 20 de octubre mandaron con su aval al subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación "el pedido de financiamiento de obras para la regulación de cuencias del Ludueña y el Saladillo por unos 1.500 millones de pesos. Esto iba a beneficiar a Rosario y a la zona metropoltiana".

"Con mi salida no se soluciona nada si no se siguen los protocolos de trabajo. El tema está terminado. Lamento que no podamos continuar con una gestión que estaba basada en la resiliensia internacional", finalizó.