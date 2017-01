Practica sexo oral por Italia en apoyo a una causa política

En total, la mujer contabilizó más de 400 felaciones entre la ciudades que ya visito: Roma, Florencia, Bologna, Verona, Milán, Torino, Napoli, Bari, Lecce y Palermo y dijo que no todas fueron buenas experiencias.

"Practicaré sexo oral con osada maestría, llevando a cabo mi deber hasta el final, sin perderme ni una gota de su esencia y mirando estrictamente a los ojos de quién vote 'No' al referéndum", había expresado Saulino a través de las redes sociales.

