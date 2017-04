Preocupación en empresa local que recibió un 77% de aumento en la luz

“Este aumento no es bimestral, es mensual; o sea que todos los meses vamos a tener que afrontar este pago que es muy significativo para nuestra producción”, relató. “Por un lado nos convocan a incentivar la producción y el trabajo local y por el otro nos castigan de esta forma, es inentendible”, concluyó.

“Es increíble que te castiguen de esta manera, no te permiten seguir trabajando”, lamentó Miguel Canut, propietario de la firma, a Rosario3.com .

