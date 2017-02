Preocupación por las niñas y niños alojados en la Unidad N°5

“Nos mezquinan leche y pañales. La comida es pésima. No tenemos con qué limpiar. Hay alacranes, roedores, cucarachas”, denunciaron las reclusas.

“Actualmente son ocho niños menores de cuatro años, entre los cuales hay una bebé de no más de 20 días, que se encuentran en condiciones inapropiadas de acuerdo a lo que establecen las normas nacionales e internacionales en materia de infancia y derechos humanos”, expresó la Defensora.

