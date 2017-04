Presentan el libro “La educación clandestina”

Aquellas actitudes delatoras, acusatorias, censuradoras y culpabilizantes eran parte de la vida cotidiana en las instituciones educativas y es difícil suponer que no hayan dejado rastros en aquellos estudiantes que estaban en pleno proceso de formación.

El otro caso está referido a una investigación iniciada por la DGI para conocer el pasado político de un profesor de la UNL. El docente quería impartir una serie de cursos de la Conferencia Episcopal Latinoamericana (Celam) sobre el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y como no tenía mucha información sobre el «suscripto», también llamado «causante», la DGI pedía la colaboración directa de personas afines al régimen para que aporten datos. “Aparecen entonces nombres de jueces, profesionales y ciudadanos comunes, que componían una suerte de inteligencia civil”, señala García.

“Lo que se observa es que la cuestión no se limitó a una mera coacción o miedo. Hay un gris de comportamientos sociales y actitudinales de personas en las que caló muy hondo la idea de la delación patriótica”, describe la investigadora y apunta dos casos que llamaron su atención.

“Logramos acceder a algunos documentos de inteligencia orientados al acecho, la vigilancia y la represión de los docentes, cuando en realidad buscábamos otra cosa”, dice la autora y cuenta que estaba investigando en el Archivo Provincial de la Memoria sobre la Biblioteca Vigil (en 2015 García escribió el libro "El caso Vigil") cuando preguntó a quienes trabajaban allí por un sector de cajas que no conocía.

