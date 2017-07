Presentaron amparo colectivo contra el último aumento del agua

El Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (Cesyac) presentó ante la Justicia un recurso de amparo colectivo contra el último aumento tarifario de Aguas Santafesinas SA (Assa), de un 20 por ciento, porque considera que se aplicó “sin aviso previo” y además “sin cumplir los procedimientos legales”. El precio del servicio en la provincia subió más de 70 por ciento en un año.

Juan Marcos Aviano, titular del organismo que defiende a usuarios y consumidores, cuestionó en Radio 2 que el incremento “se ha hecho entre gallos y medianoche, sin aviso previo y sin cumplir los parámetros de la ley” y señaló: “Para nosotros es ilegal y por eso lo llevamos a la Justicia”.

Como dato, dijo que el ajuste “se publicó en el boletín oficial el 7 de junio y ese mismo día fueron emitidas las boletas”, lo que, considera, deja en claro que “no se cumplieron los procedimientos legales”.

Además, argumentó: “El Enréss (por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios) no dictaminó, sólo dio el visto bueno. Y no se llamó a audiencias públicas, que no son obligatorias pero correspondía por uso y costumbre”.

En el programa La primera de la tarde, Aviano estimó que “en los próximos días debería estar resuelto si el Juzgado considera procedente el amparo y si el juez se declara competente”. Y en ese sentido reclamó: “Por la gravedad del caso y la cantidad de personas afectadas, es decir, la totalidad de los usuarios y consumidores de Assa, debe resolverse en pocos días”.

El Cesyac aspira al mejor resultado posible: “Que se retrotraiga la tarifa y se devuelva lo abonado a usuarios”, dijo el responsable de la entidad, y recordó que el agua “aumentó 70,3 por ciento en un año, cuando a nadie los ingresos se le ajustaron esa cifra”.