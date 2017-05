Procesaron a Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender

La causa conocida como "Sueños Compartidos" tiene como fiscal a Paloma Ochoa, se inició en 2011 y estuvo primero en manos del ya jubilado ex juez federal Norberto Oyarbide.

Martínez de Giorgi entendió que no había mérito para procesarlos pero tampoco para sobreseerlos y dispuso nuevas medidas de prueba para seguir investigándolos.

Por otro lado, la Justicia decidió dictar la falta de mérito en los procesamientos de los ex gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; Santiago del Estero, Gerardo Zamora, Misiones, Maurice Closs y el actual de Santa Fe, Miguel Lifschitz; los ex ministros de Trabajo, Carlos Tomada y Planificación, Julio De Vido, entre otros.

