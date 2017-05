Prohíben la comercialización de dos marcas de aceite de oliva

En tanto, la segunda medida está destinada al aceite de oliva "extra virgen" de la marca Olivares Verderó Premium. Fue analizado en la provincia de Córdoba y se detectó que el rótulo no se encuentra registrado, ni autorizado y se desconoce si el establecimiento elaborador se encuentra habilitado, por lo que la Anmat resolvió prohibir la comercialización del producto hasta que la empresa no regularice su situación.

"Dicho producto que no cumple la legislación alimentaria vigente, por lo que establece su prohibición de comercialización, decomiso, desnaturalización y destino final en todo el territorio provincial, como asimismo de todo otro producto rotulado con el RNE citado", especifica la disposición.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo