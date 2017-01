Proponen que las obras sociales cubran protectores solares

El Estado provincial deberá incluir, en su red de distribución de medicamentos gratuitos en los efectores públicos de salud, cremas, lociones o geles con protección y/o filtro solar; beneficiando únicamente a personas que no posean obra social y que cuenten con atención habitual en dichos efectores.

