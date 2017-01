Proponen reparto gratuito en centros de salud de copas menstruales

Según los considerandos del proyecto, una mujer utiliza aproximadamente 5 toallas higiénicas normales diarias, usa entonces un total de 25 toallas higiénicas durante un mes, o bien 3 toallas normales y 1 toalla nocturna sumando 15 toallas normales y 5 toallas nocturnas al mes. También se establece que una mujer con flujo normal usa aproximadamente 13.000 toallas higiénicas a lo largo de su vida. Si cada toalla usada pesa 5 gramos, produce 65 kilos de basura al año solo en toallas higiénicas. En cuarenta años son 2. 600 kilos de basura. O sea que cada cien mujeres menstruantes producen 6.500 kg de basura al año. En cuarenta años se tiran a la basura 260 toneladas de protección menstrual altamente contaminante y no degradable en nuestro medio ambiente.

La copa menstrual es un dispositivo recipiente ahuecado de silicona, que se adhiere a las paredes vaginales sin ningún inconveniente, adaptándose a cualquier movimiento y acumulando todo el flujo en su interior. Además, existen diversos talles que se adecúan a cada anotomía del cuerpo femenino. De acuerdo a la iniciativa de la edila del PRO, que espera su tratamiento y sanción este año, “a diferencia de los tampones, que también se usan internamente, la copa menstrual no absorbe la sangre dado que ésta queda contenida en el interior de la copa hasta que se extrae de la vagina y se desecha el líquido”.

