Protesta de vecinos en Chabás por casas y calles inundadas

Mientras tanto, en la localidad intentar sacar el agua y asistir a las familias afectadas por la inundación. Pidió colaboración para reunir artículos de limpieza, alimentos y pañales. “Cuando el agua baje será muy crítica la situación”, advirtió el jefe comunal, quien terminó: “Hay que rogar que no llueva”.

