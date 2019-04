Proyecto Jean Monnet: la Unión Europea más cerca de los estudiantes

El próximo jueves 25 de abril se realizará la Presentación del Proyecto Jean Monnet: Acercando la Unión Europea a los estudiantes y la sociedad civil en la Facultad de Ciencia Política y RRII de la UNR. A su vez, el 26 de abril tendrá lugar la conferencia: “Constancias e inconstancias de la oposición a Europa, ayer y hoy”. Ambos eventos contarán con la presencia de disertantes internacionales, serán de caracter gratuito y se entregarán certificados de asistencia.

El proyecto Jean Monnet es una iniciativa de dos años de duración (2018-2020) que pretende promover la innovación, el intercambio de conocimientos y la comunicación sobre temas europeos. Llega a nuestra Facultad porque el año pasado una docente de la casa fue seleccionada por el Programa Erasmus + de la Comisión Europea. Así, esta Comisión financia el proyecto radicado en nuestra unidad académica.

Este proyecto particular con base en la Fcpolit se titula “Acercando la Unión Europea a los estudiantes y la sociedad civil” (Getting Closer the European Union to Students and Civil Society) y se estructura en torno a dos ejes que pretenden articular el trabajo de la academia con la sociedad. Así, se buscará tanto acercar el conocimiento sobre temas europeos a estudiantes y miembros de la comunidad, y vincular el proyecto con el medio y su entorno. Seminarios específicos, charlas, conferencias, talleres son algunas de las instancias para trabajar en ese sentido.

Más info: Proyecto Jean Monnet: Acercando la Unión Europea a los estudiantes y la sociedad civil