Proyectos ganadores de vinculación tecnológica

El tercer proyecto es "Proteasas coagulantes de leche" de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas y la Cooperativa de Trabajo Trabajadores Rurales Unidos Limitada. "La coagulación de las caseínas es la etapa fundamental en la manufactura de quesos. El estudio del proceso de coagulación de estas proteínas lácteas es de gran importancia para la Región Centro, y en particular para la provincia de Santa Fe. A los tamberos y PyMEs les resulta difícil poder competir en el mercado con los productos de grandes empresas multinacionales porque en general no cuentan con una división de investigación y desarrollo", afirman los investigadores.

