Prueba clave: peritos identificaron a miembros de Los Monos en escuchas

La 14ª jornada del juicio a la presunta banda conocida como Los Monos fue la más técnica pero la más importante para la Fiscalía. Se presentaron a declaración testimonial dos peritos acústicos de la Policía Federal Argentina que manifestaron resultados “categóricos” con respecto al reconocimiento de la voz de algunos miembros en escuchas telefónicas y en un video publicado en Rosario3.com, que son consideradas las pruebas más importantes para la acusación. Para el fiscal, la audiencia de este martes “fortalece” su teoría del caso, de supuesta asociación ilícita, “en un punto extremo”.



Vanesa V., a cargo de la sección de acústica forense de la Policía Federal, relató sus tareas que consistían en la identificación de voces, en la detección de audios que resulten “positivos” para luego derivarlos a otra perita que terminaba el trabajo. Recordó haber analizado escuchas de los imputados Ángel Avaca, Omar Lescano, Eduardo Enríquez, Waldemar Gómez y haber cotejado un video de Ramón Machuca, alias Monchi Cantero, con los audios que tenía de los diálogos telefónicos.



Después fue el turno de Juliana C., experta de la PFA que continuaba el trabajo de la especialista que se había presentado minutos antes que ella. Su tarea, explicó, consistía en determinar el porcentaje de compatibilidad de la voz analizada con respecto al sujeto sospechado. “El resultado fue categórico”, señaló sobre las pericias hechas con materiales analizados de los imputados Avaca, Lescano, Enríquez, Gómez y Machuca.



En la sala ubicada en el segundo piso del Centro de Justicia Penal se reprodujeron escuchas telefónicas entre Monchi Cantero con Enríquez, Avaca, Gómez y Lescano. En ellas se advierte que los policías –uno ex PFA– daban aviso de información sobre aparentes procedimos hechos por las fuerzas de seguridad contra la presunta banda.



Luego, se pasó a través de las dos pantallas del recinto el video que Ramón Machuca dirigió a la ex jueza Alejandra Rodenas, actualmente diputada nacional por el Partido Justicialista. El material fue extraído desde Rosario3.com, según la marca de agua visible en la filmación.



Si bien había otro video de Monchi –enviado por C5N a la Justicia–, el cedido por el Grupo Televisión Litoral fue el que mejor calidad presentaba para su análisis de voz y posterior comparación con los audios de las escuchas telefónicas. “El resultado es categórico”, reiteró.



El paso de las dos testigos, para el fiscal Gonzalo Fernández Bussy fortaleció su teoría del caso “en un punto extremo”. “Corroboran desde la parte técnica todo lo que dijimos nosotros. Sumado a lo que tenemos es una prueba realmente contundente y categórica”, sostuvo.



Fernández Bussy valoró la experiencia de las testigos con respecto a la labor que llevan a cabo hace varios años en la Policía Federal. “Fueron claras, no hubo fisuras. El resultado es contundente por todo lo cotejado”, remarcó.



El careo de Verdún por un auto



Más tarde ingresó a la sala José Antonio M., el gerente de la concesionaria de vehículos Aupesa, en la parte de comercialización de rodados usados. Afirmó que Lorena Verdún, ex pareja de Claudio “Pájaro” Cantero, intentó entregar un Peugeot 206 como parte de pago para poder adquirir un Chevrolet Vectra que puso a nombre de su hermana.



José Antonio M. aseguró que Verdún nunca entregó en la concesionaria el Peugeot 206 y agregó que cree recordar que ese hecho se debió a que pudo haber tenido “algún problema con los papeles”. Añadió que un empleado del lugar le dijo que ella misma fue a retirar el nuevo auto. “Creo que la compra (del Vectra) fue de contado”, comentó.



Esa situación derivó en que la ex pareja del Pájaro Cantero pidiera hablar ante el tribunal. Allí, manifestó que el auto nuevo lo puso a nombre de su hermana porque ella tenía inhibida la firma y que había pagado una seña de 1.000 pesos, entregó el Peugeot 206 y luego realizó un depósito en un banco de la zona.



“El auto lo tenía la agencia cuando me llamó la gestora para decirme que no podían hacer la transferencia. Yo quería quedarme con el Vectra, no quería devolverlo. Conseguí cheques prestados. Dejé el 206 y los cheques hasta la fecha de cobro. Cuando se acreditó, me lo devolvieron (al Peugeot), lo vendí y devolví la plata prestada. Lo terminé de pagar con cheques”, expresó.



Tras el pedido de la abogada de Verdún de hacer un careo entre el testigo y la imputada para resolver una posible contradicción, el presidente del tribunal Ismael Manfrin hizo lugar. Verdún y José Antonio M. se sentaron al lado, de frente a los tres magistrados.



“Ella misma confirmó que compró el auto. Esto es lo claro. Se suma a la situación de ayer, cuando en un procedimiento se secuestró documentación relacionada a servicios de luz, gas y electricidad a nombre de ella y Claudio Cantero en el año 2013. Y en ese lugar, en el acta dice que había personas en el lugar que alquilaban la propiedad a Verdún y los Cantero”, enfatizó el fiscal Fernández Bussy en conferencia de prensa.