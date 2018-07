Pullaro y las balaceras: “La sospecha sobre Los Monos siempre aparece"

A pesar de que sus primeros mandos están presos, el corazón de la banda Los Monos sigue palpitando en la ciudad. Al menos en el plano de las sospechas, la organización que supo liderar Ariel Pájaro Cantero, sigue cruzando los hechos más violentos que se suceden en la Rosario. Su posible participación en las balaceras que entre anoche y esta madrugada se registraron en el macrocentro contra una casa y un edificio fue deslizada por el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, aunque advirtió que no se descarta ninguna hipótesis.

Uno de los impactos de bala en Dorrego al 1600. (Alan Monzón/Rosario3.com)

En contacto con el programa Radiópolis de Radio 2, el funcionario provincial se refirió a los posibles móviles, destinatarios y autores de los ataques con arma de fuego desde motos en Zeballos al 2500 y Dorrego al 1600, en los que afortunadamente, no hubo que lamentar heridos. Sobre el primero de los hechos, observó: “No está claro a quién fue dirigido, en ese domicilio vive el padre de un perito policial y enfrente vive un alto dirigente de Central”. Luego, sobre el otro episodio, dijo: “Puede tener una vinculación con la jueza Marisol Usandizaga porque su padre (Horacio) tuvo su oficina ahí”, sostuvo. Pero, enseguida advirtió: “No descartamos otro motivo”.

El ingreso al edificio de Dorrego. (Alan Monzón/Rosario3.com)

Consultado sobre la hipótesis de que las balaceras tengan relación con la vida política del club Rosario Central, respondió: “En una investigación no se descarta nada hasta que no haya condenas a los responsables. No descartamos nada, pero como uno no descarta nada, analiza todas las hipótesis”. También se le cuestionó algún lazo con los ataques a balazos contra allegados al juez Juan Carlos Vienna y el fiscal Guillermo Manfrin: “No dejamos de pensar en ninguna hipótesis”, repitió respetando el hermetismo de la investigación. Sin embargo, abrió un poco más la puerta cuando se le consultó sobre Los Monos: “La organización de los Cantero siempre aparece en la mayoría de las hipótesis de este tipo de casos”. Acto seguido, volvió a insistir en que no se desecha ningún cabo.

En tanto, Pullaro aseguró que el gobierno provincial tiene “pistas concretas” en relación a los ataques a Manfrin y Vienna pero sostuvo que no es posible darlas a conocer.

“Con este tipo de ataque se intenta dar un mensaje y nosotros damos una respuesta. No vamos a retroceder ni un sólo paso contra los violentos de Santa Fe. Por más que nos quieran amedrentar o atacar o dar este tipo de mensaje”, destacó. Además, se mostró firme y seguro sobre los resultados de las investigaciones: “Tenemos mucha información, vamos a dar con los responsables de estos ataques cobardes”.

En paralelo, el ministro cuestionó que las leyes encuadren los ataques a tiros en amenazas o abuso de armas, carátulas que permiten a los acusados ser excarcelados durante la investigación y se encuadran en penas cortas de encierro. “Hay que empezar a discutir esto, estas personas tienen intención de matar. La mirada sobre este tipo de hecho tiene que cambiar”, apuntó.