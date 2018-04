¿Qué alternativas de tratamientos existen hoy para el Parkinson?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció el 11 de abril como el Día Mundial del Parkinson en 1997, con la finalidad de generar conciencia de los síntomas y las necesidades que padecen las personas enfermas por este mal.

En nuestro país unas 90.000 personas sufren de esta enfermedad que, al decir de los especialistas, hoy cuenta con muchas alternativas diagnósticas y terapéuticas para aliviar los efectos de la misma.

El mal de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a 10 millones de personas en el mundo. Muchos de ellos se encuentran aún sin diagnosticar o con tratamientos considerados sub óptimos.

Siguiendo estándares de tratamiento de calidad internacional, el equipo de neurocirujanos, liderado por el Dr. Telmo Nicola, hace 15 años que realiza cirugías mínimamente invasivas para controlar y aliviar los síntomas de la enfermedad.

En el marco del Día Mundial del Parkinson, Rosario3.com, realizó una entrevista a especialistas del Hospital Privado de Rosario, Grupo Gamma. Los doctores Telmo Nicola (Jefe del Servicio de Neurocirugía y especialista en Neurocirugía Funcional - Parkinson), Julián Pastore y Facundo Van Isseldyk, quienes, luego de definir a esta enfermedad neurodegenerativa, vuelcan sus experiencias en el tratamiento del Parkinson para el control y alivio de esta enfermedad.

¿Qué es la enfermedad de Parkinson?

Dr. T.N.: El mal de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo producido por la falta de producción cerebral de un neurotransmisor, la Dopamina. La falta de este compuesto causa un desequilibrio en los niveles de otros neurotransmisores, llevando a que el paciente experimente síntomas diversos. Si bien los más conocidos son el temblor y la rigidez, el Parkinson puede también causar lentitud en el pensamiento, depresión, apatía.

¿Cómo se detecta esta enfermedad?

Dr. J.P.: El diagnóstico es mayormente clínico. Es fundamental escuchar al paciente relatar su enfermedad, junto a una revisación integral en el consultorio. Muchas veces es necesario repetir la examinación varias veces, a lo largo de unos meses, porque no todos los casos son claras enfermedades de Parkinson. Una vez que se determina, solicitamos estudios para descartar otras causas e iniciamos una prueba con medicamentos por boca.

¿En qué consiste el tratamiento?

-Dr. F.V.I.: La primera opción de tratamiento es la medicación por boca. Estos compuestos buscan aumentar los niveles cerebrales de Dopamina, el neurotransmisor que falta en la enfermedad de Parkinson. Al recibirlo por primera vez, el paciente siente que el efecto es “mágico”: se controlan los temblores y la rigidez, su cuerpo se siente liviano de nuevo. Los llena de esperanza en el futuro y los miedos con respecto a la enfermedad se desvanecen. Por eso mismo, a este período lo llamamos “luna de miel” y no suele durar mucho tiempo. Al empeorar la situación, la medicación es insuficiente para controlar los síntomas: se necesita cada vez más dosis. Esto trae efectos indeseables como “disquinesias”, los movimientos imposibles de controlar.

Es justo en ese momento donde la cirugía para el Parkinson les da la posibilidad de volver a controlarla. Si bien esta enfermedad no tiene cura, podemos ayudar a que el paciente tenga una mejor calidad de vida, minimizando las limitaciones en sus actividades diarias.

Hace 15 años realizan esta cirugía, ¿en qué consiste?

Dr. T.N.: La cirugía para tratar la enfermedad de Parkinson no es algo nuevo. Surgió en los años 50 y fue evolucionando hasta convertirse en un procedimiento mínimamente invasivo y tecnológicamente avanzado. Llevamos más de 15 años tratando pacientes, con más de 200 casos operados.

La cirugía que realizamos en el Hospital Privado de Rosario (HPR) es considerada “estándar de referencia” a nivel mundial. Consiste en la implantación de un estimulador (como un “marcapasos cerebral”) en una zona del cerebro específica. Este dispositivo envía señales eléctricas que modifican el funcionamiento cerebral, permitiendo el alivio de los síntomas del Parkinson.

Como decía el Dr. Van Isseldyk, le permite al paciente volver a la “luna de miel” con la medicación. Muchos pueden disminuir la dosis de medicamentos que toman, y quienes no, controlan mejor los síntomas.

¿Todos los pacientes pueden operarse?

Dr. T.N.: Todos los pacientes son candidatos quirúrgicos, pero es necesario realizar una serie de exámenes para determinar si tenemos posibilidades de ayudarlos con la cirugía. Para eso, contamos con un equipo de neuropsicólogos, físicos y médicos especialistas en imágenes que nos ayudan a establecer en el transcurso de unas semanas si el paciente es operable o no. Hoy la tendencia a nivel mundial es realizar la cirugía de forma temprana, ante las primeras evidencias de fracaso en el tratamiento médico.

Un caso aparte son los llamados “Parkinson juveniles” y refiere a cuando la enfermedad se presenta alrededor de los 40 años. Suele ser más agresivo y, en ellos, la cirugía debe ser indicada de manera precoz.

¿Cuáles son los desafíos que enfrentan?

Dr. F.V.I.: El principal desafío es la comunicación. De los millones de personas que sufren Parkinson a nivel mundial, muchos no lo saben o no tienen un tratamiento adecuado. Es por eso que el Día Mundial del Parkinson es una oportunidad para reforzar esta tarea. La ciencia sin comunicación no puede transformar la vida de los pacientes, que es el verdadero objetivo.

Telmo Nicola, neurocirujano, Mat. 7319

Julián Pastore, neurocirujano, Mat. 16470

Facundo Van Isseldyk, neurocirujano, Mat. 18317

