¿Qué controles hay que hacerles a los chicos antes de una actividad física?

En la provincia de Santa Fe está vigente la ley 12634/06 que legisla sobre el Carnet de Salud de Niños y Niñas en Edad Escolar. Se trata de un documento que puede ser utilizado a cualquier edad y refleja el exhaustivo examen realizado por el médico que conoce al niño, y que tiene vigencia por un año calendario.

Por otro lado, el carnet completo y actualizado es suficiente para autorizar la actividad física curricular no competitiva, sin que haga falta para tal fin otros estudios complementarios. Rosario 3 consultó al respecto a la doctora Lucrecia Mata, médica y especialista en cardiología infantil.

- ¿De qué se trata este certificado?

- Sobre todo en esta época del año, padres, chicos e instituciones educativas se avocan al que llamamos “certificado de ingreso escolar”. Se trata de controles preescolares que examinan el aspecto cardiovascular, oftalmológico, fonoaudiológico, odontológico y pediátrico. Los controles que se hacen son cinco. En el Sanatorio Británico hemos organizado un sistema que contempla la racionalización del tiempo de los padres para que puedan con una visita completarlos a todos.

- ¿Cuál es la importancia del control cardiológico?

- El cardiológico, que es el que me compete, es a la vez el que habilita al niño a realizar actividad física. Tiene relevancia porque de él depende que algunos niños, muy pocos por cierto, tengan ciertas limitaciones para realizar actividad física, sobre todo para los niños que aspiran a realizar algún deporte fuera del colegio. Estas actividades pueden tener ciertas exigencias que tal vez lleguen a comprometer a aquellos niños, insisto, muy pocos, a los que se les encuentra alguna anomalía cardíaca.

- ¿En qué consiste el examen cardiovascular?

- Nosotros les hacemos el examen cardiovascular y un electrocardiograma. Cuando esos niños, ya más grandes, comienzan a realizar una actividad física más exigente, se le agregan estudios complementarios. Siempre les preguntamos a los padres el tipo de actividad que sus hijos realizan, y si compiten además los fines de semana, porque estas competencias generan mayor estrés, exigiendo más a su sistema cardiovascular.

- ¿Cada cuánto se realizan estos exámenes?

- Estos exámenes se realizan a los 5 años, en edad preescolar y para su ingreso escolar. Luego se reiteran en primer grado, en cuarto grado y en séptimo.

- ¿Qué recomendaciones se les hacen a los padres?

- Nosotros recomendamos que esa actividad competitiva no comience antes de los 12 años. Además al resto de los chicos les recomendamos que hagan alguna actividad física recreativa con frecuencia, ya que la misma es uno de los pilares de la salud. Hacerla y disponer de los controles pertinentes es beneficioso para él y su familia.

- ¿Cuál es el criterio de ustedes cuando al revisar a un niño le encuentran un soplo?

- Existen dos tipos de soplos; los funcionales que suelen ser inocentes o benignos, o los soplos orgánicos; éstos son los causados por cardiopatías que pueden ser leves o complejas. Los leves no limitan a los chicos a realizar actividad física. El soplo per se no marca enfermedad cardiovascular ni limita la actividad física para quien lo padece.