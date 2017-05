¿Qué cuidados debe tener una pareja con tratamiento por fertilización asistida?

- Hoy, ya es una generalidad, la mujer llega al consultorio en la primera consulta y plantea cómo quieren parir. Se sabe que lo mejor, siempre, es un parto normal, para que las condiciones de nacimiento del bebé sean las naturalmente adecuadas. De todas maneras, hay mujeres que albergan ciertos temores y por esa razón piden que se les haga una cesárea. Yo no comparto ese criterio y trato de convencerlas para que afronten naturalmente el parto.

- Generalmente una vez por mes. Pero no olvidemos que estos embarazos, de acuerdo a la causa que los ha generado, son considerados embarazos de mayor riesgo, por lo cual los controles, en ciertas etapas, tienen que realizarse con mayor frecuencia.

