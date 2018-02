¿Qué debemos entender por "sintergética"?

Tal vez se podría señalar, sin temor a error, que la humanidad ha dado muestras de sus avances cada vez que puso en tela de juicio sus paradigmas dominantes.

Estos modelos de pensamiento que guían las diferentes etapas de su desarrollo, son los mismos que, llegado el caso, se transforman en una prisión que impide sus posteriores desarrollos.

Siempre la humanidad está rondando la zona gris de ese cambio de paradigmas. A veces transcurren años, otras veces siglos, hasta que ese grupo humano, histórico y atribulado, logra dar el salto; y es allí, que la humanidad puede instalarse en un estadio superior. Momento en que cuenta con instrumentos para transformarse en un mejor observador de la realidad a la cual puede modificar.

No son pasos sencillos; han costado, y siguen haciéndolo, muchos esfuerzos. Los ejemplos a los que podemos recurrir son innúmeros. Pero hay algo que fue dejando enseñanzas para hacer que el ser humano se vaya transformando en un ser más abierto y humilde para entender y modificar sus modelos mentales.

Luis del Río Diez es médico cirujano hace pocos días, la revista del Colegio de Médicos de la ciudad de Santa Fe, reprodujo un trabajo suyo: “La medicina de síntesis, en el paradigma holístico multidimensional y cuántico de la medicina actual; una serie de reflexiones y una invitación a pensar”.

“Soy médico alopático, formado en la tradición de la escuela de medicina; podríamos llamar un médico convencional", comenzó diciendo a Rosario3.com; para luego afirmar: “no reniego de esa tradición; utilizo a la medicina que aprendí desde la academia; pero sigo a Paco Maglio quien una vez jubilado como médico comenzó a estudiar antropología como un modo de acercarse y comprender al ser humano”.

El facultativo enfatiza: “esto me ha llevado a comprender que esa medicina alopática y tradicional, por sí sola, no alcanza para comprender al ser humano; no alcanza para intentar respuestas a sus interrogantes y esto ha hecho que, en el mundo, las mal llamadas “medicinas alternativas”, sean buscadas cada vez más”.

¿Cómo puede definir a la SINTERGÉTICA?

Es una de las terapias a la que recurrieron médicos colombianos al encontrarse con que los recursos médicos de que disponían no alcanzaban para hacer frente a las necesidades de la gente que, en medio de la selva, reclamaba por la atención de su salud. Estos médicos contaban con sus manos, sus conocimientos y la energía que emanaba de cada uno de ellos; y se encontraron con los chamanes de cada pueblo, aborígenes que concentraban la sabiduría de sus pueblos. Este grupo de médicos aprendió de ellos. Luego tuvieron la oportunidad de viajar por el mundo e ir conociendo en las diferentes latitudes a esas personas claves en el cuidado de la salud de sus pueblos.

La síntergética, en realidad, busca en las medicinas tradicionales lo mejor de ellas para sumarlas a la medicina académica, convencional o alopática.

La sintergética incorpora las soluciones basadas en las experiencias de esos pueblos; asentadas en el concepto de energía que emana de cada ser humano, la que toma el nombre de chi o ki, prana, orgón; etc.

Lo que la sintergética intenta hacer es alcanzar una síntesis de todos estos conocimientos que se han volcado a las personas; para aplicarlos al ser humano que sufre por un malestar.

¿Qué diferencia existe entre sanación y curación?

Hay algo para destacar y es el concepto de sanación; ya que la organización de esa energía en cada ser humano tal vez no alcance para la curación de quien padece el malestar; pero si logre su sanación y aunque el desenlace sea el infortunio de la muerte, este concepto de sanación nos permite acompañar al paciente conteniéndolo, comprendiéndolo e incorporando todo su bagaje cultural, incluso la espiritualidad al acto del encuentro entre el médico y el paciente, dentro del proceso que encaran, juntos, y que los guía hacia la búsqueda del bienestar psico – bio - social.

La sintergética nos invita a superar el sesgo del paradigma tradicional de la medicina occidental; el que no alcanza para darles repuestas a las personas. Y, en la medida que ese paradigma no sea cuestionado, seguiremos trabados en sistemas de salud que están claudicando ya que no alcanzan a dar respuestas a toda la población para resolver el estado de salud de sus poblaciones. Cada vez hay más tecnología que si bien aporta métodos diagnósticos y de tratamientos eficientes, sus altos costos alejan a un gran número de la población y ocasionan un gasto enorme a los países que en pocos años no podrán hacer frente a mayores gastos en medicina; lo que no es lo mismo que decir, hacer frente a los gastos en salud.

Muchas grupos de personas al no encontrar respuestas en este sistema buscan alternativas; en realidad complementos, en otras terapias. Es allí que la sintergética trata de hacer esa síntesis de lo mejor de cada una de esas terapias tradicionales a la que acuden los pueblos del mundo entero, desde hace siglos.

¿Por qué existen resistencias a aceptarlas?

Hoy la Organización Mundial de la Salud emite documentos que versan sobre la forma de complementar la práctica alopática de occidente con las terapias de las prácticas tradicionales que se han ido transmitiendo de generación en generación en pueblos de todo el mundo; y comienzan a difundirse la medicina tradicional china, la medicina milenaria de India, la medicina ayurveda; aparecen el reiki y la acupuntura; la auriculoterapia o auriculomedicina introducida por Paul Nogier, discípulo Rene Burdiol.

La gente cada vez busca más estos tipos de terapias y lamentablemente, mientras la OMS invita a un decenio durante el cual se busque el modo de integrar y complementar esas medicinas tradicionales con la académica; nos encontramos que no existe regulación alguna como para llevar adelante esa integración y, muy por el contario, se deslizan campañas con mensajes que estigmatizan a esas medicinas.

Esto hace que la gente se sienta confundida y no comprendida.