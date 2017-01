¿Qué es el queratocono?

Con todos estos tratamientos los pacientes tienen buena calidad de vida ya que logramos minimizar la deficiencia visual que los queratoconos provocan. Lo que no hay que hacer es dejar a la enfermedad librada al azar ya que esto afecta el desarrollo profesional y laboral de los jóvenes que sufren de queratocono.

La sospecha del oftalmólogo comienza a partir de ver los cambios de las córneas y el astigmatismo del paciente. Se diagnostica haciendo una topografía corneal. Generalmente se da en los dos ojos; pero siempre comienza por un ojo y es una enfermedad asimétrica; la evolución no es la misma en ambos ojos.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo