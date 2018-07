¿Qué es la radioterapia? ¿Para qué se utiliza?

La radioterapia es una forma de tratamiento basada en el empleo de radiaciones ionizantes, ya sean rayos X o radiactividad. Es uno de los tratamientos más comunes para tratar distintos tipos de cáncer.

Para interiorizarnos de este tipo de tratamiento, Rosario3.com fue en busca de la opinión de Carlos Pizzo, médico oncólogo, especialista de terapia radiante.

¿Cuáles son los tipos de enfermedades que atiende un centro de radioterapia?

Nuestra especialidad es la oncología radiante; nosotros primero somos oncólogos; profesionales médicos especializados en atender tumores. Recurrimos a las radiaciones como una herramienta más para tratar el cáncer.

Hoy en día la medicina dispone para atender el cáncer, de los cirujanos oncólogos, entrenados en operar tumores, radioterapeutas que son los que tratamos a los tumores con radiaciones y los oncólogos clínicos que usan los medicamentos o los anticuerpos que responden a la inmunología, otro capítulo imprescindible de la medicina hoy. Es decir al paciente se lo atiende desde un equipo multidisciplinario. En Cumbres, por ejemplo, nosotros hacemos todos los tipos de radioterapia que hoy pueden ofrecerse a los pacientes con cáncer en pos de lograr el mejor resultado posible.

Es bueno destacar que también la radiología atiende a un grupo de enfermedades benignas que se benefician con el tratamiento radiante, aunque básicamente nosotros somos un Centro Oncológico.

¿Cuáles son esas enfermedades benignas que responde al tratamiento con rayos?

Desde hace unos 8 años comenzamos con la radio neuro cirugía para tratar, sobre todo los aneurismas. Éste es un proceso delicado y complejo que se alcanza adaptando al acelerador lineal para intervenir sobre las malformaciones arterio venosas.

Hoy, dada la información que está al alcance de la gente, ésta se informa y consulta cada vez más, el cuidado preventivo ha ayudado a hacer diagnósticos oportunos y esta patología que era de aparición repentina hoy puede ser estudiada, diagnosticada y tratada y los casos resueltos satisfactoriamente. Hoy disponemos de estudios de imágenes sofisticados, incruentos y accesibles. Nosotros hoy podemos ver cosas que hace unos años atrás no podíamos ver.

También tratamos queloides; que son las heridas que han cicatrizado de forma anormal. También tratamos al pterigión que se manifiesta como un bulto elevado, en forma de cuña, en el globo ocular, que comienza en lo blanco del ojo y puede invadir la córnea;

¿Cómo se manifiestan estas malformaciones?

Muchas veces da señales; las que nos dan tiempo y nos permiten estudiar y diagnosticar al paciente; son pacientes con algunas manifestaciones que al hacer la consulta las detectamos disponiendo del tiempo para rápidamente llegar al diagnóstico; y con el tratamiento de la radioneurocirugía consolidamos la malformación y se evita el sangrado que es lo que pone en peligro la vida del paciente.

¿Ante los diferentes tipos de cánceres, oncología clínica, cirugía oncológica y radioterapia se complementan?

Sí; la radioterapia es parte de un tratamiento integral e interdisciplinario; hoy es difícil hacer un tratamiento de manera aislada; cuando recibimos a un paciente, los diferentes especialistas nos ponemos de acuerdo sobre cuál va a ser la conducta a seguir y el orden de prelación de los tratamientos; los que, en general, están encuadrados en protocolos que una vez consensuados seguimos al pie de la letra.

Cada tanto y de acuerdo a los avances en los estudios y las puestas al día, esos mismos protocolos son revisados y en el caso que amerite se van cambiando para ajustarse a los nuevos conocimientos.

Hoy podemos comenzar el tratamiento del cáncer que en este primer momento no es quirúrgico recurriendo a un abordaje clínico para reducir el tumor y hacerlo operable.

Por ejemplo, en estos últimos años el cáncer de recto ubicados muy próximos a la zona anal que antes requerían prácticamente una amputación, hoy los podemos reducir y en algunos casos hasta se puede evitar la cirugía. Y cuando se debe recurrir a la cirugía hoy ayudamos a preservar el esfínter. Con los cual este trabajo interdisciplinario resuelve la enfermedad, asegurándoles a los pacientes su vida y brindándole además muy buena calidad de vida.

Acabo de regresa de un congreso que anualmente se realiza en los EEUU en el que se revisaba los tratamientos de cáncer de pulmón conjuntamente con la sociedad de medicina radiante de nuestro país y en estos últimos años aparecieron medicamentos que tienen que ver con la inmunología que revierten las cifras estadísticas de mortalidad. Se trata de tratamientos que una vez terminada la terapia radiante el paciente sigue el tratamiento con vacunas que permiten aumentar la sobrevida en un 50%.

Ustedes los radioterapeutas ¿tratan con el paciente?

Sí. Por supuesto; la comunicación es de vital importancia, recabar todos los antecedentes y los datos que el paciente y su familia nos aporta. Las estudiamos y nos orientamos al diagnóstico; instituimos el tratamiento y vamos evaluando y ajustando el mismo. El oncólogo radiante es el que recibe y controla al paciente y realiza su evaluación. Hacemos el examen físico y vamos siguiendo al paciente en todo su recorrido para ver los resultados del tratamiento a largo plazo. Tenemos muchas ocasiones de estar junto a los pacientes.

Somos muy dedicados a evaluar al paciente, lo que nos lleva a estar con ellos muchas horas. El paciente no se tiene que ir del consultorio con la más mínima duda

Cuando estuve en EEUU haciendo una residencia, iba con temor por no saber con qué me iba a encontrar; a poco de llegar me di cuenta que lo que hacíamos nosotros era del mismo nivel y la misma calidad que lo que se hacía en los hospitales norteamericanos.

El Centro del que usted es director, sigue creciendo

Centro de Radio Terapia Cumbres está dedicado fundamentalmente al tratamiento oncológico, incluyendo también técnicas para algunas patologías no malignas. En estos momentos se está ampliando, dada las necesidades de la demanda que tenemos. Se está haciendo un búnker nuevo para incorporar un nuevo acelerador de última tecnología y nos estamos acomodando para darle el lugar apropiado. Cumbres va creciendo hacia los costados y hacia arriba.