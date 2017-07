¿Qué es la "resaca de comida"?

Además, más del 15% de las personas sufre el “síndrome de intestino irritable”, lo que provoca que si se come mucho, no se pueda digerir toda la comida y el alimento llegue indigesto al intestino grueso. Los síntomas son sentirse hinchado, tener gases y fuertes dolores de panza.

La mala alimentación también provoca la sensación de falta de energía, algo que generan -por ejemplo- las comidas altas en azúcares. Estos alimentos liberan glucosa en el torrente sanguíneo de forma rápida, lo que provoca que el páncreas deba producir insulina para regularla, pero es tal la velocidad, que el páncreas no sabe cuánta liberar, acabando con nuestras reservas.

¿De qué se trata esto? “Muchas personas las experimentan habitualmente, ya que están comiendo alimentos que sus cuerpos no consiguen tolerar: son altos en grasas, altos en sal, con mucho azúcar o almidón alto, o incluso todos a la vez. Todo ello, añadido al estrés diario, afecta a nuestro aparato digestivo y al resto de nuestro cuerpo”, explicó Tracey Strudwick, terapeuta nutricional de Nuffield Health (Reino Unido).

