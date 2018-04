¿Qué es necesario saber sobre el Parkinson?

La enfermedad de Parkinson afecta a una de cada 100 personas mayores de 60 años. Actualmente, hay unas 6.3 millones con esta enfermedad en el mundo y la OMS prevé que para el 2030 llegarán a ser más de 12 millones.

En la enfermedad de parkinson falta un neurotransmisor, la dopamina, lo que genera una serie de trastornos, entre los que está el cambio de conducta. Y este suele ser el modo de comienzo de la enfermedad.

Este padecimiento remite a un sinnúmero de causas; puede aparecer de variadas formas, muchas veces, de un síndrome depresivo que no responde al tratamiento específico; los psiquiatras envían a los pacientes no respondedores a los neurólogos, para descartar el parkinson encubierto detrás de la fachada de una depresión.

Rosario3.com consultó con el doctor Tela Nicola, neurocirujano, a quien le preguntó: ¿No todos los temblores son parkinson?

Exactamente; no todo temblor remite a la enfermedad de parkinson. Hay algunos temblores que pueden ser por accidentes, por lesiones cerebrales o pueden ser temblores esenciales que son los que no se conocen sus causas.

Una vez que hacemos el diagnóstico contamos con la posibilidad de tratarlos con medicación y cirugía, en el caso que no respondan a la medicación. Disponemos en nuestro servicio de la tecnología necesaria para resolver esos temblores esenciales que no responden a los tratamientos habituales. Es de destacar que estos temblores son discapacitantes, generando al paciente muchos disturbios en su vida diaria; incluso, haciendo que se retraigan socialmente ya que no pueden tomar una taza de café o la tienen que tomar con las dos manos. Esto es vivido por el paciente como vergonzante, agregando otro tipo de dolor a su dolencia.

¿Desde cuándo se opera el parkinson?

Comenzamos hace quince años, una vez que regresé de Brasil donde me formé. Llevo muchos parkinson intervenidos y no dejo de asombrarme de los resultados. Es gratificante ver a un paciente con una dolencia que lo discapacita, recuperar un alto porcentaje de su capacidad. Hoy disponemos de los medios y las tecnologías necesarias que nos brinda el Hospital Privado Rosario donde conformamos un servicio con profesionales idóneos con los que realizar este tipo de cirugías como las que se pueden hacer en cualquier centro de excelencia del mundo.

¿Este tipo de intervenciones quirúrgicas requieren de un equipo interdisciplinario?

Sí. Necesitamos de la participación de un psicólogo especializado. Hay protocolos internacionales que se respetan estrictamente. Si los estudios psicológicos dicen que hay un deterioro cognitivo; la cirugía se contraindica. Las evaluaciones psico diagnósticas, como un test intelectual, son decisivos a la hora de indicar la intervención.

Existe un pilar conformado por la clínica, los estudios de imágenes, y la evaluación psicológica para la toma de decisión. En el acto quirúrgico, además, interviene un físico especializado en el manejo de software que se actualiza constantemente desde San Pablo, Brasil, e indispensable para realizar los cálculos de las coordenadas que exige la cirugía estereotáxica, por medio de los cuales se localiza un punto en el cerebro del paciente, mediante las coordenadas x, z, e y.

Por medio de este procedimiento, con la asistencia del físico con el software, con el marco estereotáxico colocado en el cráneo del paciente, elegimos el sitio al que somos guiados con exactitud, con un margen de cero punto seis milímetros de error; es decir, nada. El software permite fusionar las imágenes de la tomografía y de la resonancia para mejorar todos los detalles anatómicos del cerebro y poder así calcular con mayor exactitud el punto a donde uno quiere llegar: Al paciente lo necesitamos despierto porque su colaboración es indispensable. Conversamos durante la cirugía con el paciente; y lo más impactante se da cuando llegamos con el electrodo al punto exacto, el paciente deja de temblar; o mejora de su rigidez, dependiendo del tipo de parkinson que estemos operando.

¿El parkinson es una enfermedad de la gente mayor?

No, hay parkinson juveniles, pacientes de treinta años que hemos operado. Los parkinson juveniles lamentablemente son los más agresivos y son los que tienen una evolución mucho más rápida, siendo más discapacitantes.

La indicación de la cirugía se hace en fases tempranas; aunque el paciente nunca deja de ser controlado por su neurólogo quien recurre a la medicación aunque en dosis menores ya que el paciente con los dos abordajes gana significativamente calidad de vida.

Junto al alzheimer, el parkinson ocasiona deterioro cognitivo. Con estos tratamientos se ha logrado poner un freno al proceso evolutivo de la enfermedad.