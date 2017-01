Qué hacer si te atragantás y estás solo

Mejor prevení: mientras tenés algún alimento o golosina en la boca no te rías o hables, y mucho menos juegues a tirar cosas al aire e intentar atraparlas con la boca. Comé bocados pequeños y masticá despacio.

Si no hay absolutamente nadie a tu alrededor: tendrás que hacerte solo la maniobra de Heimlich. ¿Cómo hacerla? Colocá un puño en el espacio entre la caja torácica y el ombligo, con la otra mano empujá el puño hacia arriba y con fuerza, dibujando una especie de J. El respaldo de una silla puede servir.

Llamar la atención de alguien: si el bloqueo es total, toser no sirve y hay que pedir ayuda como sea. En un restaurante o bar, pateale la mesa a alguien si es necesario, o golpea la puerta del vecino si te ocurre en tu casa.

Pero, ¿qué pasa si quienes nos atragantamos somos nosotros y estamos solos? El sitio The Hippocratic Post publicó una serie de pasos que viene bien saber.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo