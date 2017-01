Qué hacer si te atragantaste y estás solo

5. No te metas los dedos en la boca o trates de sacar al objeto. Nueve de cada diez veces, esta acción empeora la situación.

3. Si la vía aérea está totalmente bloqueada, no podrás toser ni hacer ningún sonido para pedir ayuda. Hay que llamar la atención de alguien, como sea. Si estás en un restaurante o bar, nada de ir al baño, hay que pedir ayuda a la gente.

El portal The Hippocratic Post a través del sitio 20minutos ha publicado un artículo en el que da las claves para actuar en tan comprometida situación.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo