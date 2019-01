¿Qué hay que saber sobre las cardiopatías congénitas?

Las cardiopatías congénitas son diversas, y su diagnóstico se realiza rápidamente. “Hay algunas que sólo requieren de controles anuales o cada seis meses, mientras que otras son más complejas y necesitan de intervenciones”, explicó la doctora Lucrecia Mata, médica Cardióloga y especialista en Cardiología Infantil.

“En las cardiopatías más sencillas el paciente puede realizar actividad física sin problemas, mientras que en las las más complejas recién la puede realizar tras la o las intervenciones quirúrgicas necesarias”, indicó en diálogo con Rosario 3 y agregó que en general todos los chicos pueden hacer deporte recreativo o artístico, salvo casos muy graves.

“Es conveniente que siempre hagan algún tipo de actividad física. Hoy los chicos pueden hacer muchas actividades que les demanden movimiento y creatividad; ambas imprescindibles para tener una buena calidad de vida que ayudará sin dudas a su cardiopatía, la que no será ningún impedimento para desplegar ese tipo de actividades”, manifestó.

- ¿Qué deportes pueden realizar?

- Existe una variada gama de deportes que les brindarán recreación y actividad física sin ser de alto impacto y que un chico con una cardiopatía severa lo puede realizar. Si la cardiopatía es menor, todo deporte en los chicos está permitido.

- ¿Qué ocurre con los soplos?

- Cuando se hacen los ingresos escolares, los padres deben saber que el soplo no es una cardiopatía; más de la mitad de los chicos que hacen el examen preescolar tienen algún tipo de soplo que son comunes en la infancia, y pueden y deben hacer actividad física. El soplo no es una enfermedad; es un signo que la mayoría de las veces no está asociado a una cardiopatía, y no es motivo para no firmar la cartilla de aptitud física. Los padres, sin urgencia, deben visitar a un cardiólogo pediatra para que evalúe al chico y descarte si el soplo es orgánico. Como conclusión: todos los chicos tienen que hacer deportes adaptado a su situación clínica, realizando todos los controles que sus médicos les recomienden.

- ¿Qué ocurre con los chicos con cardiopatías severas?

- Los chicos con cardiopatías severas a veces tienen algún tipo de restricciones por faltar al colegio y limitaciones para hacer actividades físicas. Les recomiendo a los papás que les hagan hacer actividades artísticas que exijan movimiento y les ayuden a desarrollar la creatividad. Les recomiendo que les hagan estimulación; hay una amplia variedad de ellas y entidades y profesionales que se dedican a eso.

- ¿Cuál es la importancia de la estimulación temprana?

- La estimulación a temprana edad lo marca al niño para el resto de su vida. Tengo pacientes con síndrome de down que haciendo estimulación pueden desarrollar una vida igual a un chico con o sin cardiopatía severa. La estimulación temprana en el lactante es de singular importancia; ya que podrán hacer una vida como la de los demás chicos, cursar en los mismos colegios, hacer idénticas actividades, adaptándolos a ellos por su cardiopatía a no hacer actividades de alto impacto. Hoy en los colegios están más preparados para poder integrar a chicos con distintas capacidades.