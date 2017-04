¿Qué piensan los que no piensan como yo?, de Diana Cohen Agrest

Si el don de la palabra instaura con el hombre el universo simbólico, podemos ser partícipes de la construcción de aquellos valores que, hoy como siempre, deberían sostener cualquier conducta humana. ¿Qué piensan los que no piensan como yo? contribuye a este fin con claridad, profundo conocimiento y valentía.

