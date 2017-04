¿Qué se hace ante la detección de un tumor cerebral?

Desde el principio de los tiempos la neurocirugía involucra a intervenciones delicadas y desafiantes, lo que ha exigido destrezas y conocimientos. Las nuevas tecnologías están, desde hace unos años, permitiendo ir un poco más allá. La conjugación de los conocimientos y destrezas profesionales, los métodos de diagnóstico por imágenes, y el advenimiento de nuevas intervenciones quirúrgicas en el cerebro hoy permiten realizar operaciones antes impensadas.

¿Cómo se interviene ante un tumor en el cerebro?, preguntó Rosario 3 al neurocirujano José María Vincenti. “Los tumores de cerebro cuando tienen determinado tamaño y un margen que permite su extirpación, tumores que empujan a las estructuras del cerebro pero no las infiltran, son tributarios de un tratamiento quirúrgico convencional”, indicó.

- Pero, ¿qué pasa con aquellos que son más grandes y extendidos?

- Cuando hay tumores que infiltran las estructuras cerebrales y que van ganando zonas elocuentes y no pueden extraerse físicamente, es decir, sacarlos, se los puede tratar biológicamente con la quimioterapia y con la radiación.

- ¿Cuál es el criterio que determina qué camino tomar?

- Debemos tener en cuenta que nosotros no operamos una resonancia, sino a un paciente. Hay que disponer de las ventajas que brinda esta tecnología, que nos posibilita controlar el tumor sin injuriar al paciente, nos permite hasta decidir si es necesario someter al paciente a la extirpación de un tumor benigno, por ejemplo, cuyo crecimiento no pone en peligro su vida. Entonces, no tiene sentido someter al paciente a situaciones heroicas.

- ¿Esta tecnología aporta seguridad?

- Nos posibilita también poder ir controlando el tumor para tomar la decisión que más beneficie la vida del paciente y su calidad. Sacamos hasta donde tenemos seguridad e irradiamos para detener el proceso. Es, en definitiva, una cuestión de criterio. Ahora podemos controlar situaciones muy fácilmente que antes nos resultaban muy difícil de resolver.

- ¿De qué se trata la radioterapia modulada?

- Los tratamientos radiantes tienen alternativas que aportan más eficacia y seguridad frente a la patología tumoral del continente y contenido craneal. La aplicación de las distintas técnicas depende del tamaño, localización y extirpe tumoral, es decir, el informe de su anatomía patológica. La radiocirugía, técnica aplica las dosis necesarias en lesiones pequeñas, hasta en cinco veces.

- ¿Para qué tipo de lesiones está prevista?

- La radioterapia modulada puede reservarse a lesiones mayores de dos centímetros. En esta última técnica, además de la precisión, suma la mayor sensibilidad, ya que permite que mientras van muriendo las células tumorales, las aledañas a la lesión tumoral comiencen a recuperarse.