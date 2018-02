¿Qué tienen que ver el modelo del video de Jime Barón y Messi?

Leo D'Alleva llamó la atención por su belleza en el video clip de Jimena Barón del tema “Que regreses tú”. Fue a través del lanzamiento de este material que lo muestra en situaciones eróticas con la cantante y actriz que lo puso en el centro de escena y desde entonces, en las redes sociales su nombre e imagen se multiplican. Oriundo de Alvear, este joven de 29 años que estudió en Rosario brindó detalles de su vida privada, curiosamente ligada al fútbol, faceta que le permitió jugar ni más ni menos que con Lionel Messi.

Según publicó el sitio Teleshow de Infobae.com, el modelo conoció, y compartió una cancha con el delantero de la selección argentina. Ambos jugaban en Newell's y disfrutaban de una comida de fin de año en el club antes de que el ídolo se fuera a vivir a España. "Messi era una categoría más grande que yo. Él tenía 11 años y yo, 10", contó.

Otra anécdota fue la siguiente: "Estábamos jugando un partido de fútbol con chicos de otras categorías. De repente apareció uno menudito con pelo lacio que me empujó para quitarme la pelota. A mí, que era bastante alto, me sorprendió cómo alguien tan chiquito tuviera ese coraje, esa pegada y esa zurda tan fuerte. Pasó, me empujó ¡y me sacó la pelota! Me quedé mirando y pensé 'Qué atrevido'. Entonces, vino un compañero y me dijo '¿Sabés quién es ese? El Messi que acaba de fichar para el Barcelona'".

Leo -que se llama Leonardo por el fanatismo de su padre por el pintor Da vinci-, jugaba de delantero pero decidió cambiar de posición y destacarse como volante dentro de la cancha. Representó a Sportivo Las Parejas en el Federal B y también compitió en ligas alternativas regionales con la camiseta de Club Atlético Central Argentino de Venado Tuerto y Club Atlético Libertad en Lagos, provincia de Santa Fe.

A los 25 años, y jugando en el último club, volvió a sufrir una lesión que lo alejó definitivamente de las canchas. "Me rompí los ligamentos cruzados y eso fue lo último que soporté. Sabía que había pasado mi tren y, aunque mi sueño era ser futbolista profesional, tenía que dedicar mi vida a otra cosa", se sincera quien ya había trabajado como modelo en Rosario.

"Cuando fue la lesión de la columna, sabía que iba a estar un tiempo sin jugar y un amigo de mi familia me llevó a una agencia de modelos en Rosario. Ahí me sugirieron que hiciera el curso pero mi cabeza estaba en el fútbol y eso lo hacía como algo extra. Hasta ese momento, renegaba y no pensaba que quería ser modelo", continúa quien, una semana después, ya estaba desfilando en el Alto Rosario Shopping.

El modelo que estudió Periodismo en Rosario, comenzará a estudiar actuación – puede protagonizar una serie argentina para una plataforma digital– pero no descarta nada: "Me encanta el fútbol y por eso me gustaría incursionar en el mundo del deporte", aseguró y brindó detalles de cómo terminó siendo el galán de Barón.

En diciembre de 2017, por medio de una aplicación creada para compartir viajes en auto, conoció la jefa de prensa de la actriz. "Fuimos en mi auto de Buenos Aires a Rosario, dividimos la nafta y todo lo que gastamos en el viaje y en el camino tomamos mate, hablamos de nuestras vidas y nos pasamos los contactos. No volvimos a hablar hasta que, en enero de este año, me mandó un mensaje preguntándome si me interesaba formar parte del video de Jime", explicó.

"Cuando me escribió, yo estaba de vacaciones en Punta del Este así que nos juntamos a mi regreso con ella, Jimena y su equipo. Me contaron que tenían otros candidatos que se fueron descartando y Morena -prensa de la cantante- se acordó de mí, les mostró fotos y dieron el sí", continúa Leo, que en marzo cumple 30 años.

D'Alleva, que debutó como modelo en una campaña gráfica de una marca de indumentaria junto a Luli Fernández, revela que no tuvo vergüenza a la hora de realizar las escenas hot del videoclip: "Al principio tenían cierto temor de que yo no me animara, pero los traté de dejar tranquilos de que sentía que estaba capacitado para hacerlo. Por suerte, confiaron en mí".

Según describió Jimena Barón cuando presentó su nuevo material -el 14 de febrero, Día de los Enamorados-, la jornada de grabación fue de "16 horas de chape". Leo agrega que comenzaron a las nueve de la mañana y terminaron pasada la madrugada: "No me puse nervioso porque Jime siempre generó tranquilidad, me trató muy bien y nunca mostró actitud de diva ni nada de eso".

Con respecto a los besos que tuvieron que darse, el modelo aclara que no hubo ensayo previo, que hubo "ciertas pautas" y que lo que más predominó fue la improvisación. "Ella formó parte de la edición, entonces me fue mandando algunas partes pero recién vi el videoclip entero cuando se estrenó", continúa D'Alleva, que está soltero y hace cuatro años se separó de su última novia.

"Jime me cargaba con que le debía una por la cantidad de seguidores que me aumentaron en las redes sociales desde que aparecí en su video", bromea quien tiene casi 40 mil followers en Instagram.

"El videoclip me abrió muchas puertas, aunque el año pasado ya me habían llamado de Pol-ka para grabar una participación especial en Las Estrellas, pero tenía otros compromisos laborales y no pude", explica quien trabaja en campañas gráficas de distintas marcas de ropa y que comenzará a tomar clases de actuación.

Presente

Desde 2013 que trabaja en Buenos Aires, pero hace dos semanas decidió instalarse en la ciudad para dejar de viajar a Rosario o Alvear. "Durante mucho tiempo iba y venía. Ahora, decidí quedarme y apostar acá", explica quien el modelaje le llegó "de casualidad".

"El lugar donde más feliz estoy es dentro de una cancha pero, después de las lesiones, logré entender que no me iba a dedicar a eso y que podía seguir disfrutando de jugar al fútbol desde otro lugar y sin tener que padecer ese peso de haberme ido de Newell's así que aposté al modelaje", señaló Leo que por fin había logrado superar el prejuicio que tenía hacia el mundo de la moda.

"Yo renegaba porque, en cierto punto, me daba mucha vergüenza, no quería ser modelo. Con el tiempo, entendí que era mi trabajo, que podía hacerlo y que me abriría otras puertas", analiza quien trabajó en un programa de radio y está a punto de debutar como protagonista de una serie argentina: "Me gustaría dedicarme a la actuación, estudiar y potenciar lo que pasó con el videoclip".

Leo, que actualmente está soltero, fue novio de Rocío Robles, la bailarina de ShowMatch que en 2017 estuvo en pareja con Tyago Griffo, el hijo de Gladys La Bomba Tucumana. "Estuvimos juntos durante tres años pero después no seguimos en contacto", aclara quien no está buscando una relación: "Son cosas que se tienen que dar solas".