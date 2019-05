"Queremos trabajo y no impunidad", dijo Mauricio Macri

Luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia que dilataría el inicio del primer juicio oral contra Cristina Kirchner, el presidente Mauricio Macri aseguró en un acto que encabezó en Corrientes que su gestión aspira a construir un país "sin impunidad"

"Todos queremos progresar, trabajar, poner nuestro granito de arena y que eso sea reconocido. Queremos que no haya impunidad. Lo que todos queremos es trabajo y no impunidad. Queremos una oportunidad de demostrar lo que valemos y no que aquel que no se esfuerza tenga siempre algún beneficio y algún privilegio. Esa no es la Argentina que soñamos la mayoría, la mayoría de ustedes que se levanta todos los días a trabajar en silencio sin pedir sacarle una ventaja a alguien", sostuvo Macri.

Esta mañana, Marcos Peña también habló de "sensación de impunidad" y apuntó contra los jueces que se mueven al ritmo de las encuestas electorales.