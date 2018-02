Quilmes: asesinan a puñaladas al baterista de Superuva

El baterista de la banda de punk rock Superuva fue asesinado esta madrugada a apuñaladas al finalizar un recital en un bar de la localidad bonaerense de Quilmes Oeste, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió alrededor de las 5.30, en la puerta del local Don Pedro Bar, en el citado distrito de la zona sur del Gran Buenos Aires.

La víctima, Juan Ledesma, de 32 años, estaba acompañado por seguidores e integrantes de la banda cuando fue atacado.

Martín Lalo, bajista de Superuva, dijo que el asesino tenía la "intención" de matar al cantante. Además, explicó que "no hubo discusión previa" –como se informó en un primer momento– sino que lo atacó "sin mediar palabra con una navaja".

Ledesma fue trasladado de urgencia a un hospital zonal, donde murió a los pocos minutos a raíz de las lesiones sufridas, mientras que el homicida escapó.

Según relató Lalo, unos fans le pidieron una foto a Tommy Gun (guitarrista), a Checha (cantante) y a Ledesma a la salida del bar.

"De la nada sale un gordo grandote, pelado con cresta y le tira un botellazo de vidrio con la intención de pegarle en la cabeza al cantante, sin mediar palabra", aseguró

En el testimonio, explicó el agresor le exigía que le diera el "montón de plata" que supuestamente había ganado por el recital y "un montón de cuestiones ilógicas para lo que era el contexto".

"Se le empezó a ir encima y a decir le vas a pagar diez mil pesos a cada una de las personas que están acá y le empezó a pegar a Checha, quien cae al piso en eso intervienen Tommy y Juan, Tommy lo empuja y Juan se pone a separar y ahí le pega las tres puñaladas con una navaja con la que ya venía amenazando", precisó el bajista.

Tras el ataque, Checha escapó corriendo y "unas chicas que acompañaban a este idiota le empezaron a pegar a Juan que estaba en el piso apuñalado y a su hermano".

El hombre continuó golpeando al cantante hasta que Lalo le partió "una botella en la cabeza para que salga de encima" de él y lo "empezó a correr una cuadra con la navaja hasta que llegó al Centro de Monitoreo de Quilmes".

"Les tiré unas piedras en la ventana para que llamen al 911 porque no nos atendían", señaló Lalo, quien añadió: "No fue una pelea, nos vino a agredir, no hubo discusión previa, tenía una intención de matar a Checha. Estuvo en el show y se quedó esperando afuera".

Por último, el bajista dijo que "Juan era un tipazo, un pibe laburante, era tatuador", tras lo cual expresó: "No hay justificación para esto que le pasó para salvarlo a Checha".

"Amigos no tenemos palabras, explicación o tan solo consuelo. Esta noche luego de la presentación en Don Pedro bar, un imbécil asesinó sin motivo de tres puñaladas a nuestro amigo y baterista Juan Ledesma", publicó Supernova en su página de Facebook.