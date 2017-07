Ranking de universidades de América Latina: ¿cuál es la mejor de Argentina?

Times Higher Education (THE), una revista británica con más de cincuenta años de experiencia que es considerada una fuente de referencia a la hora de analizar y evaluar la realidad académica mundial, lanzó la edición 2017 del Ranking de Universidades de América Latina; en el cual ninguna universidad argentina se ubicó dentro de las 20 primeras, según publica Universia.

La mejor de todas las universidades es la Estadual de Campinas (Unicamp) de Brasil, una de las instituciones públicas del estado de San Pablo. A esta le sigue otra brasilera: la Universidad del Estado de San Pablo. El tercer y cuarto puesto lo tienen dos universidades chilenas: la Pontífica Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile, respectivamente; el quinto lugar lo ocupó la Universidad de los Andes, de Colombia.

A diferencia de lo que fueron los resultados de la última edición del ranking mundial de universidades que elaboró la consultora Top Universities, donde la UBA se ubicó nuevamente como la mejor de Iberoamérica, en la evaluación que realizó THE la universidad Argentina que mejor se ubicó fue la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que compartió con otras cinco universidades los puestos 26 al 30. La otra universidad argentina que figura en esta edición del ranking es la Universidad Austral, que se ubica entre los puestos 61 y 70 a nivel latinoamericano.

Sin embargo, los resultados de Argentina en el ranking que elabora Times presenta resultados mejores que los de la última edición y por primera vez integra la lista de las mejores 50 de la región.

Los rankings de universidades son distintos entre sí y tienen distintas metodologías de evaluación. En el caso del ranking que elabora THE, la revista tiene en cuenta trece indicadores de desempeño que son los mismos que utiliza para realizar el ranking mundial de universidades. Estos indicadores están divididos en cinco áreas que son:

Enseñanza (el entorno de aprendizaje)

Investigación (volumen, ingresos y reputación)

Citas (influencia de los trabajos de investigación)

Perspectiva internacional (personal, estudiantes e investigación)

Ingresos por parte de la industria (transferencia de conocimiento)

Quedaron excluidas del ranking aquellas universidades cuya producción en materia de investigación no llegó a las 200 publicaciones entre 2011 y 2015, al igual que las instituciones que no ofrecen programas de pregrado o aquellas en las que el 80% de las actividades que realizan están concentradas en una sola de sus once áreas de estudio.

Brasil ocupa los primeros puestos por ser el país que más invirtió en investigación y desarrollo a comparación con los demás países de la región. Sin embargo, su presencia en el top 50 descendió; y este año solo son 18 universidades brasileñas las que se ubican en esta lista a diferencia de las 23 que había la edición pasada.

El escenario de Chile es distinto al de Brasil. Su evaluación mejoró con respecto al 2016 y sumó a cuatro universidades a la lista de las mejores 50 de Latinoamérica en esta edición del ranking, con un total de 17 instituciones del país trasandino.

Para más información, visita el ranking completo aquí.