Reabren el cine Monumental mientras sigue la remodelación

Este jueves reabrirá el cine Monumental de San Luis y San Martín con nuevos dueños y en pleno proceso de remodelación del complejo ubicado en el centro rosarino. La cartelera incluirá dos estrenos y otras películas en cartel.

Sergio Neuspiller, uno de los titulares del Nuevo Monumental, dijo a Rosario3.com que los espectadores que concurran en estos primeros días no van a encontrar grandes cambios porque las modificaciones serán graduales.

En un principio se habilitarán cinco salas para dar continuidad a los espectadores, mientras se lleva a cabo el proyecto de puesta en valor del complejo que la semana pasada había anunciado un sorpresivo cierre tras la salida de los anteriores dueños.

“El plan es no cerrar totalmente e ir remodelando de una o dos salas por vez con mejores butacas, acústica, sonido. Luego se hará un lanzamiento cuando esté terminado en unos tres o cuatro meses”, adelantó Neuspiller.

“Es una patriada hacer inversiones este momento. Estamos preocupados por la situación del país y es probable que tengamos que modificar menos salas pero somos gente de cine que ama el cine y estamos comprometidos con el proyecto”, expresó el nuevo titular del complejo rosarino.

Sobre la situación de los empleados dijo que los trabajadores están negociando su situación con la anterior firma. De todas maneras, los nuevos dueños dijeron que no descartan reincorporarlos gradualmente.

“Al momento hay siete ex empleados que van seguir. Será algo gradual porque al principio no vamos a tener todas las áreas y salas funcionando por completo. Por ejemplo, no va a estar operativo el bar en un principio”, sostuvo.

Neuspiller dijo que esta semana estrenarán La Momia y Todos los saben con Ricardo Darín. Además, se exhibirán Mi obra maestra, Hotel Transylvania 3, El Ángel y La Quietud.