“¿Realmente creen que los arrepentidos están diciendo la verdad?”

La ex presidenta Cristina Fernandez de Kirchner habló este miércoles a la noche en la sesión especial del Senado que trataba el pedido del juez Claudio Bonadio para allanar sus propiedades en el marco de la causa de los “cuadernos de las coimas”.

La ex mandataria se quejó porque “nunca se allanó la vivienda a un senador”. “Fui la primera presidenta mujer y fui la primera senadora expulsada de un bloque oficialista. Tengo vocación de hacer cosas inéditas”, expresó.

Luego cuestionó las decisiones del juez Bonadio, a quien calificó de “títere”. “¿Ustedes creen que los arrepentidos dicen la verdad?”, manifestó.

“Somos todos grandes. ¿Me van a decir, mirándome a los ojos, que realmente creen que los que están hablando como arrepentidos están diciendo en serio la verdad?. ¿Ustedes creen que la patria contratista empezó el 25 de mayo de 2003? En la República Argentina que preside Mauricio Macri, el hijo de Franco, el primo de Ángelo, el hermano del alma de Nicky Caputo. ¿En serio?”, dijo la senadora nacional.

También Cristina Kirchner se quejó porque tiene “seis causas abiertas, cuatro por asociación ilícita”.

“Durante años machacaron que era socia de un empresario de Santa Cruz y también de un empresario de medios (por Lázaro Báez y Cristóbal López). Estos dos empresarios no aparecen en las fotocopias, ¿raro no?. Cuando armaron esto de la causa de los cuadernos, esos dos empresarios ya estaban presos y no era necesario ponerlos”, añadió la ex presidenta.



También atribuyó las causas de Bonadio como una persecución judicial en su contra que responde a “un modelo regional” que también se está viendo en Brasil. “Si se quiere investigar que se haga una auditoría global de toda la obra pública”, pidió la ex presidenta.

Luego añadió una crítica al gobierno nacional: “El principal problema de este gobierno no soy yo, son ustedes mismos y sus políticas espantosas”. “Pueden encarcelar gente, pero ustedes creen que ¿realmente la Argentina va a ser mas gobernable?”, añadió.