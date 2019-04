Reclamo viral: una nena le pidió a Panini un álbum de fútbol femenino

Una niña de ocho años oirunda de Valencia, España, redactó una carta de reclamo a la compañía de figuritas Panini para que saque a la venta un álbum de fútbol femenino. El pedido se viralizó.

La empresa Panini es una editorial italiana fundada en 1961 y líder en la distribución de stickers. Su sede principal se encuentra en la ciudad de Modena, Italia y tiene filiales en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. En lo que respecta a la cobertura de eventos deportivos, abarca únicamente a los de fútbol masculino.

La nena escribió: "Soy Núria Cebrián Bernabé, tengo 8 años y me gusta coleccionar vuestros cromos de fútbol. Pero me gustaría que sacarais un álbum de la liga de fútbol de chicas, porque también hay unos equipos muy buenos por ejemplo el Levante que es mi equipo y el Valencia… He pensado que si vosotros sacais un álbum de fútbol femenino habrá más niñas como yo que se animarán a coleccionar las figuritas y así las chicas futbolistas se harán tan famosas como los chicos".

“Un saludo de mi parte. ¡Las chicas al poder!”, concluyó.