Recursos para fomentar la autoestima en clase

Entre los títulos que se mencionan encontramos: "El príncipe que quiso cambiar de nombre", "Un flamenco diferente", "El cerdo que quería ser cantante’, "El valiente soldadito de plomo"… Cada uno de ellos incluye una pequeña ficha con la edad a partir de la cual se recomienda y los valores que pueden trabajarse, pues no sólo pueden utilizarse para la autoestima, también para tratar la actitud positiva, la autoconfianza o el cariño.

Recomendado para los estudiantes de 7 años en adelante, no sólo busca favorecer el desarrollo de la autoestima, también fortalecer la seguridad y la confianza en uno mismo y desarrollar tanto la capacidad de valoración como aquellas habilidades para la mejora de competencias emocionales. Además de explicar en qué consiste el juego, se indica los materiales necesarios y se sugiere una ficha de trabajo: en ella, los niños deben responder preguntas relacionadas con sus cualidades, las cosas que se les dan bien, de las qué sentirse orgulloso o lo que los demás valoran de ellos…

La empresa Pixar acumula numerosos títulos de referencia, entre los que se encuentra este cortometraje para que desde la escuela y la familia se trabaje la autoestima. El protagonista de esta pieza es un pequeño cordero que pierde la confianza en sí mismo porque un día lo esquilan y empezará a recibir las burlas de quienes le rodean. A partir de aquí, la historia nos enseña que las adversidades se pueden superar y que no importa lo que los demás digan.

