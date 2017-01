Reforma al Código Penal: para Bertini, "los menores son casi invisibles"

Sobre la baja de edad de imputabilidad de 16 a 14 años, expresó: "La edad hay que discutirla con expertos y en el Congreso Nacional. Siempre he propuesto la carga de la prueba, es decir, demostrar si el joven entiende su criminalidad. No es importante la edad sino el tratamiento de los jóvenes que se involucran en el delito".

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo