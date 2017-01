Afirman que bajar la edad de imputabilidad "no incide en la realidad"

"La baja de la edad de imputabilidad no es el centro de la discusión. Sí qué hace el Estado con los que entran en conflicto con la ley penal. Hay respuestas que se pueden dar, como ayudar a la familia del chico o él mismo en su problemática", indicó.

Franceschetti sostuvo que habría que diferenciar "la imputabilidad de la punibilidad". "Hay que hablar sobre si la persona tiene o no capacidad de entender que cometió un acto prohibido por la ley", agregó.

Para el funcionario judicial, desde el Estado "no se asignaron recursos humanos y económicos a Niñez y Adolescencia para que trabajen de modo eficiente". "Éste es el mayor déficit. Sin embargo, lo quieren resolver con una ley o con la modificación de un artículo. Eso no tiene incidencia en la realidad. Hay que dotar a los Estados provinciales y municipales para que desplieguen acciones para llegar a problemas puntuales", consideró.

Entrevistado por el periodista Ciro Seisas (A Diario, Radio 2), Gustavo Franceschetti señaló que habría que enfocar políticas públicas sobre "qué hacer con los chicos que entran en conflicto con la ley penal". "Hasta el momento se deja la pena como último recurso o no se usa para acudir a otras respuestas", comentó.

El defensor regional del Servicio Público Provincial de Defensa Penal de Rosario se refirió a la idea del gobierno de bajar la edad de imputabilidad. Manifestó que "no es el centro de la discusión" y enfatizó que hay que "dotar de recursos humanos y económicos" a las áreas de Niñez y Adolescencia.

