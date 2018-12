Renunció la directora de Radio Nacional

Luego de casi tres años al mando, Ana Gerschenson renunció a la dirección de Radio Nacional. Según ella misma informó, tomó esa decisión luego de varios desencuentros con las autoridades en relación a lo que se conoce como “paritaria cero” en los medios públicos, una política definida por Hernán Lombardi, director del Sistema de Medios Públicos. La dimisión se produjo horas después de que los trabajadores de prensa fueran reprimidos por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, mientras reclamaban aumento salarial.

Tras diversos rumores, se confirmó finalmente la salida de la periodista de la dirección de la radio. En su carta de renuncia, dirigida al secretario de Medios Hernán Lombardi, Gerschenson destacó "el ámbito de total libertad" en el que pudo trabajar desde su llegada en 2016 y la posibilidad de haber logrado "una programación plural y una radio austera y transparente". Pero la conocida periodista no está dispuesta a acompañar las decisiones del gobierno en materia de ajuste. "No puedo acompañar la decisión de no otorgar una paritaria en un año difícil como el que termina", escribió en su carta. "No me da la cara ni el corazón", se le escuchó decir.

A continuación, la carta completa de renuncia.

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2018.-

Sr. Titular de Sistema Federal de

Medios y Contenidos Públicos,

Ing. Hernán LOMBARDI

Tengo el honor de dirigirme a Ud., a fin de manifestarle mi renuncia al cargo de Directora Ejecutiva de Radio Nacional.

Desde el día de mi asunción, en 2016, nos hemos expresado en un ámbito de total libertad; luchamos por no quebrantar los ideales de siempre y hemos levantado los cimientos de una radio federal más allá de quien la dirija en el futuro.

Construimos una radio plural, federal, profesional, con contenido, austera, racional y transparente.

Puedo decir con orgullo que hoy hay una radio de todos, una radio pública que se escucha en cada lugar de la Argentina.

La implementación de la frecuencia federal, que por primera vez llega a todo el país, tiene en su grilla programas que se emiten desde Córdoba, Entre Ríos, San Juan y hasta desde la Antártida. Recobramos el sentido por el que fue creada la radio del Estado, una radio que comunique y conecte a todos los argentinos a través de sus 49 emisoras. Ejercimos el federalismo en los hechos, no sólo en las palabras. Eso quedará.

Sin embargo, y con el sabor amargo de lo que no se consiguió, le manifiesto mi voluntad de dar un paso al costado en la tarea que me encomendó en la radio.

No puedo acompañar la decisión de no otorgar una paritaria en un año difícil como el que termina.

Sin más, dejando a disposición mi renuncia al cargo de Directora Ejecutiva de esta radio maravillosa, lo saludo atentamente.

Agradezco desde ya la total confianza que me ha brindado; a la gente de la radio de toda la Argentina que siempre tiene puesta la camiseta de Radio Nacional, y en especial, agradezco al Presidente de la Nación Mauricio Macri por haberme permitido trabajar con total libertad, pluralismo y respeto en estos tres años de gestión. Ana Gerschenson.

Casi tres años de gestión

El nombramiento de Gerschenson al mando de Radio Nacional fue en febrero de 2016 y en aquel momento, luego de asumir, había dicho: "Lombardi me dijo que iba a trabajar con total libertad y me pareció muy interesante el desafío porque yo había criticado mucho el manejo anterior de los medios públicos. También creo que es generacional, el aporte que uno puede dar después de 25 años de periodismo".

Efectivamente, a sus 49 años, su trayectoria es larga. Empezó a los 22 años en diario La Prensa, luego se fue a Londres a estudiar periodismo internacional, desde donde hizo también trabajó de corresponsal. A su vuelta pasó por varias redacciones, entre ellas Perfil, Clarín y El Cronista. En Radio Nacional debutó durante el gobierno de la Alianza, lugar donde, quince años después, la vio ser su directora. Hasta hoy, que decidió dejar el cargo.

El clima de tensión que precedió la renuncia

Este jueves, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires reprimió con gases lacrimógenos una movilización de los trabajadores de prensa frente al CCK. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa), había convocado a marchar por la reapertura de paritarias en los medios públicos. Los trabajadores se movilizaron a Corrientes y Alem, a la sede del Sistema Nacional de Medios Públicos que dirige Hernán Lombardi y terminaron dispersados por los efectivos.

Los trabajadores de prensa pedían aumento salarial acorde a la inflación.

En la movilización hubo trabajadores de la Televisión Pública, Télam y Radio Nacional, y de otros medios. Marcharon bajo la consigna “No a la Paritaria Cero en los Medios Públicos”, en reclamo “por un 2019 con trabajo y salarios dignos”. Los trabajadores de los medios públicos exigen una recomposición acorde a la inflación y denunciaron el vaciamiento, expresado en recortes como el quite de los noticieros del fin de semana en el canal público y, a mitad de año, los más de 300 despidos en Télam.

El corte fue en Corrientes entre Alem y Bouchard. El SiPreBa instaló un gazebo y se empezaron a hacer hamburguesas. Antes de la llegada de la Policía porteña, oficiales de tránsito habían pedido que se liberase un carril, cosa a la que se accedió. Minutos más tarde llegaron los efectivos, en actitud desafiante y sin ánimo de negociar. Dispersaron a los movilizados con gas y patearon el gazebo.