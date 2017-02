Reproducción asistida: ¿los embarazos múltiples se dan con mayor frecuencia?

Estos riesgos, si bien deben ser tenidos en cuenta por los pacientes y los profesionales al momento de decidir qué camino seguir en el tratamiento, no están relacionados directamente a las técnicas de Reproducción Asistida, sino a otras variables como: el tiempo de infertilidad, la edad de las pacientes, la obesidad, la presencia de enfermedades concomitantes (ginecológicas o de otros sistemas); y, sobretodo, el embarazo múltiple, cuestiones que juegan un papel preponderante en la frecuencia de las complicaciones antes mencionadas.

Los embarazos obtenidos por estas técnicas presentan algunos riesgos adicionales, si los comparamos con embarazos obtenidos en forma espontánea. Entre estos riesgos podemos mencionar el aborto espontáneo, el parto prematuro, la hipertensión y pre eclampsia, la diabetes gestacional, las hemorragias durante el embarazo y postparto, la incidencia de cesáreas, los niños con bajo peso al nacer, el ingreso a Neonatología, etc.

“En nuestra ciudad, el primer embarazo por Fertilización In Vitro (FIV) se obtuvo en 1986, por el trabajo de los doctores Carlos Morente, Pedro R. Figueroa Casas y Alberto Badano. Desde ese momento a esta parte, el número de casos ha crecido en forma sostenida, pero desde el advenimiento en nuestro país de la Ley de Asistencia Reproductiva (2013), el acceso a estos tratamientos, se encuentra disponible para un porcentaje mucho mayor de la población. En nuestro Centro, durante el año 2015, se han realizado cerca de 1000 procedimientos de Alta Complejidad (FIV- ICSI), con tasas de embarazo clínico cercanas al 40 %”.

Desde el nacimiento de Louise Brown, en el Reino Unido el 25 de julio de 1978, hasta la fecha, han ocurrido en el mundo más de 5 millones de nacimientos por Técnicas de Reproducción Asistida. Esto ha permitido estudiar y conocer la evolución de estos embarazos y de los niños nacidos, por estas técnicas, Rosario3.com consultó con el doctor Diego C. Iglesias, médico Especialista en Tocoginecología, quien analiza esta evolución.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo