República de la Sexta: cuestionan proyecto de reforma en Ciudad Universitaria

Vecinos del barrio República de la Sexta cuestionan el Proyecto de transformación de la Ciudad Universitaria que contempla la recuperación de los terrenos de la UNR para la expansión del espacio universitario, el trazado de una nueva avenida y la construcción de viviendas en el barrio. La nueva traza conectará desde Cochabamba hasta bulevar 27 de Febrero, e incluirá la readecuación de equipamientos de transporte público, integración de las nuevas viviendas al barrio y articulación de espacios públicos actuales y nuevos.

“Lo que objetamos es que los vecinos no fuimos consultados para saber qué pensamos, antes de anunciar este proyecto y hay varias cuestiones con las que no estamos de acuerdo. La Universidad cede espacios por fuera de su perímetro actual y esta decisión afecta tres áreas verdes, una cancha de fútbol donde juegan los pibes del barrio, una huerta y una plaza informal. En ese lugar, la provincia se compromete a hacer viviendas y reubicar a las familias que están dentro de los terrenos del Centro Universitario Rosario (CUR). No estamos de acuerdo con eso”, dijo en diálogo con Rosario3.com, Eduardo Spiaggi, vecino del barrio e integrante del Taller ecologista de Rosario.

El otro punto que cuestiona el grupo de vecinos es la ampliación de calle Berutti, que causará, según explican, la expulsión de familias que viven allí y la pérdida de especies arbóreas añosas ubicadas en esas veredas. “Para hacer eso van a sacar familias y un montón de árboles (algunos de más de 70 años), una medida absolutamente innecesaria e inconsulta”, sostienen y proponen medidas alternativas.

“Transformar calle Berutti en avenida es innecesario. Hoy ya llega todo el transporte público hasta allí.. Puede ser que la mejoren, que la ensanchen un poco, sin sacar vecinos y árboles, algunos de los cuales plantamos nosotros, hace mucho tiempo. Berutti es una calle tranquila y transformarla en avenida significará más ruido, riesgo y contaminación”, explican los vecinos, quienes trasladaron su preocupación a las áreas de Planeamiento y Sustentabilidad de la Municipalidad de Rosario, y convocan a una asamblea para el martes 13 de marzo, a la que asistirán los vecinos y comprometieron su presencia funcionarios municipales y funcionarios de la UNR.