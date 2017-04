Reunión con Triaca por Sancor: “No hubo nada concreto"

“Esto requiere una solución de fondo, porque la lechería argentina no puede seguir así”, terminó.

Bonfatti deslizó una queja en la rueda de prensa que lo tuvo como protagonista, al decir que en el encuentro con el ministro “no hubo nada concreto, no hubo algo que viniera a plantear, solo se llevó la inquietud que tenemos por la lechería argentina”.

El ex gobernador consideró que “el problema de Sancor es un caso testigo de lo que está pasando con la lechería”. Y añadió que “estamos viendo si se logra un acuerdo marco para que haya una continuidad laboral en la planta de Centeno”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Antonio Bonfatti, declaró: “En primer lugar agradecerle la presencia al ministro Triaca, a pesar de que fue una estadía muy corta y no tuvimos tiempo de profundizar”.

