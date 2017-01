Revés judicial para La Reina: no podrá abrir los domingos

La Justicia no trató, hasta el momento, la apelación hecha por la provincia a través del Fiscal de Estado, Pablo Saccone, y del municipio mediante la subsecretaria Legal y Técnica, Carmen Donadio.

Cicuto es la misma magistrada que días atrás hizo lugar a una medida cautelar presentada por los abogados representantes del supermercado Jumbo, ordenándole a la Municipalidad que no aplique a la cadena la ordenanza que impide su apertura los días domingos hasta que haya una resolución definitiva.

Dado que esa resolución favorece sólo a esas cadenas, y que Jumbo obtuvo una medida favorable argumentando que de no permitírsele abrir sus puertas quedaría en una situación de desigualdad, La Reina fue a Tribunales y logró que la magistrada trate el recurso en feria. No lo hizo atacando la ley de descanso dominical sino reclamando trato igualitario. Sin embargo, la resolución fue diferente, informó el periodista de Radio 2 Hernán Funes.

Los supermercados La Reina no podrán abrir los domingos. La jueza Silvia Cicuto, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 4 de los Tribunales de Rosario, rechazó este viernes la medida cautelar presentada por la firma, que buscaba igualdad de condiciones que Coto, Carrefour y Jumbo, que fueron habilitadas para hacerlo desde el pasado 8 de enero.

