Ricardo Alfonsín: “La UCR pudo evitar elecciones equivocadas y no lo hizo”

Tras una diversidad de homenajes a Raúl Alfonsín por los 10 años de su muerte, el hijo Ricardo Alfonsín, pidió revisar el interior de la Unión Cívica Radical (UCR) de cara a la Convención del partido prevista para mayo próximo, en relación a su integración a Cambiemos. También se refirió a la reconstrucción del frente Cambiemos y en el ámbito local, apuntó contra el pre candidato a gobermador de Santa Fe, José Corral.

En diálogo con A Diario, el programa de Alberto Lotuf en Radio 2, el ex candidato presidencial expresó en relación a la figura de su padre: “Las comparaciones son ineludibles y a veces maliciosas. Yo sé que que no soy Raúl Alfonsín y hay muchos que no lo son”, lanzó.

Consultado acerca de la próxima Convención radical, sostuvo: “Antes de definir una estrategia electoral tenemos que hacer un balance, entre otras cosas, acerca de lo que fueron estos tres años y analizar los resultados y también una evaluación de la manera que el partido gestionó su pertenencia a Cambiemos, no al gobierno del Pro. La UCR pudo haber evitado que se tomaran muchísimas elecciones que sin intención fueron equivocadas y no lo hizo”.

Alfonsín descartó una intención de ruptura con el partido de gobierno. “Queremos mejorar el frente electoral o ¿es perfecto cambiemos? –cuestionó– ¿No se puede repensar la propuesta del radicalismo de 2015?”, se preguntó. “Hay que advertir los cambios, hay que sumar a otras fuerzas políticas, tenemos que conformar un frente distinto que trascienda Cambiemos” y en ese sentido mencionó al “al socialismo, el GEN, el peronismo”. “Hay que concensuar un programa para asegurar un volumen político para enfrentar las adversidades”, sumó y aclaró que no significa excluir al Ari ni al Pro. En el mismo sentido, remarcó: “¿Hay que repetir la oferta electoral de 2015? estuvo organizada desde la negativa, desde la grieta”.

No quiso definir quién podría estar a la cabeza de esa construcción. En relación a Roberto Lavagna, dijo: “Primero tenemos que discutir el programa y después vemos. No renunciamos a poner nuestro propio candidato”. A continuación, levantó la apuesta: “Lo que molestó en el partido es que dije que podía ganar la interna al candidato del Pro y estoy seguro de que la propuesta del UCR vencería a la del PRO y sería más fácil ganar las elecciones generales”, expresó.

Luego, cuando se le preguntó sobre dichos del senador radical Ernesto Sanz que denunció un destrato en Cambiemos, observó: “No creo, sería muy desleal por lo menos con quien tuvo tanta coincidencias casi acríticas”. Después, aseguró: “No tengo diferencias personales con él” y apuntó a otro radical: “Hay un dirigente en Santa Fe con muchas responsabilidades, pero no es el único”, lanzó sin nombrar a José Corral.

Sin salir de Santa Fe, manifestó: “Durante los años de gestión del Pro, si hubieran cerrado con llave al comité nacional no se hubiera notado la diferencia. Actuaron así porque pensaron que era lo mejor pero a mí no me pudieron convencer”.

“El partido no escuchó a nadie que tuviera una visión crítica y ahora las cosas han empezado a cambiar”, siguió y finalmente, ante la pregunta del periodista Ciro Seisas sobre qué actitud tendrían los votantes radicales en relación a lo expuesto, respondió: “No gobernamos nosotros, tuvimos que tener una actitud más activa pero no gobernamos. El partido no es su conducción”, cerró.